UEL tem quase 1 mil vagas remanescentes; universidades do PR somam quase 9 mil oportunidades

As universidades estaduais do Paraná estão com processo aberto para o preenchimento de 8.383 vagas para diversas opções de cursos. A UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem 983 vagas em aberto, a UEM (Universidade Estadual de Maringá), Unioeste (Universidade estadual do Oeste do Paraná) e Unicentro (Universidade Estadual do Centro Oeste) também possuí milhares de oportunidades.





O período de inscrições varia de acordo com a instituição, com datas finais entre 27 de março e 1º de abril. São diversas oportunidades, com opções de cursos de bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, em todos os turnos, nas modalidades de ensino presencial e a distância.

São ofertadas vagas iniciais remanescentes dos vestibulares, para estudantes egressos do ensino médio ou graduados que queiram fazer um novo curso. Também são oferecidas vagas que estão ociosas para transferências internas, que acontecem quando o estudante quer mudar de curso e permanece na mesma instituição; ou externas, que ocorrem quando o universitário continua na mesma graduação, porém troca o local para outra instituição de ensino.





A UEL oferta 983 vagas exclusivamente para transferência externa, com taxa de inscrição de R$ 154. São 52 opções de cursos listados no edital. Essa modalidade contempla estudantes que frequentam ou tenham trancado a matrícula em alguma outra instituição de ensino superior, em área análoga à da vaga pretendida. O aluno também deve ter concluído pelo menos dois semestres na instituição de origem.

Na UEM são ofertadas 3.809 vagas remanescentes. Destas, 3.538 são para 50 cursos presenciais e 271 exclusivamente para sete cursos na modalidade de ensino a distância. As vagas estão detalhadas em edital e a taxa de inscrição tem o valor de R$ 156.





Os públicos abrangidos são alunos que desejam reingressar na instituição, alunos de transferência interna e externa e portadores de diploma que almejam novo curso ou nova habilitação.

A Unioeste oferece as vagas remanescentes, no formato de fluxo contínuo, e não cobra taxa de inscrição. No momento, são 461 vagas exclusivamente para séries iniciais, com 28 opções de cursos. Os candidatos participam da seleção utilizando as notas obtidas na redação dos vestibulares organizados pela Unioeste e do Enem, além das pontuações alcançadas na matéria de Português da Prova Paraná. As opções de cursos disponíveis podem ser conferidas no edital publicado pela instituição.





Na Unicentro há dois processos seletivos abertos para a ocupação de vagas remanescentes. O primeiro tem inscrição gratuita e oferta 742 vagas para as séries iniciais, com inscrições abertas até 27 de março. São 38 opções de cursos presenciais, oferecidos nos dois câmpus de Guarapuava, no de Irati e nos avançados de Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis. Os detalhes estão disponíveis aqui.

O segundo processo é destinado para candidatos à transferência externa ou para ingresso como portador de diploma, a partir do segundo ano. São 2.388 vagas em 54 cursos de graduação na instituição, com detalhes aqui. As inscrições vão até 1º de abril e têm taxa de R$ 50.





Confira mais informações:

UEL





Inscrições até 1º de abril

Vagas: 983 ( edital )

Taxa para inscrições: R$ 154

Resultado: 7 de junho

Matrículas: 11 a 13 de junho





UEM





Inscrições até 31 de março

Vagas: 3538 para cursos presenciais e 271 para cursos na modalidade EaD ( edital )

Taxa para inscrições: R$ 156

Resultado: 2 de maio

Matrículas: 2 a 5 de maio





Unioeste





Inscrições até 1º de abril

Vagas: 461 ( edital )

Resultado: a partir de 2 de abril

Matrículas: fluxo contínuo





Unicentro





Inscrições até 27 de março (séries iniciais) e até 1º de abril (séries posteriores)

Vagas: 742, séries iniciais ( edital ) / 2.388, séries posteriores ( edital )

Taxa para inscrições: R$ 50 (séries posteriores e gratuito para ensino médio)

Resultado: 3 de abril

Matrículas: a partir de 3 de abril





