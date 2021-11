UEM abre inscrições para mestrado e doutorado em Genética e Melhoramento

Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para a seleção de candidaturas aos cursos de mestrado e de doutorado (Edital nº 002/2021-PGM) do PGM (Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento) da UEM (Universidade Estadual de Maringá), para ingresso em 2022.

São 10 vagas para o mestrado e de 10 para o doutorado. As inscrições devem ser efetuadas no Sistema de Inscrições Online disponível no website do PGM.

A pessoa interessada deve ter graduação em cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia ou Ciências Biológicas. Profissionais de áreas afins podem solicitar sua inscrição em caráter condicional, sendo analisada, caso a caso, pelo Conselho Acadêmico. Os cursos têm a duração média de 24 meses para o mestrado e de 48 meses para o doutorado.





Ao acessar o Sistema de Inscrições Online, o candidato ou candidata encontrará as instruções e a relação de documentos necessários para a inscrição, além de outras informações. Recomenda-se o contato via e-mail com o possível orientador antes de fazer a inscrição.





A seleção será feita pelo Conselho Acadêmico do PGM a partir da análise dos históricos escolares e dos currículos lattes, conforme critérios estabelecidos para o processo seletivo. Acesse aqui mais detalhes sobre o processo. O início das aulas está previsto para março de 2022.

O PGM é o único a oferecer curso dessa especialidade na Região Sul do Brasil e, desde sua primeira avaliação (2004-2006), vem sendo qualificado como Programa de Excelência pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com Conceito 5.





Linhas de Pesquisa – O quadro de professores do PGM é composto por 12 docentes permanentes, todos portadores de título de doutor, conferido por instituições de excelência tanto nacionais quanto estrangeiras, contratados em Regime de Tide (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva).





Os docentes atuam nas linhas de pesquisa em Genética Vegetal, Genética Quantitativa e Melhoramento Vegetal, Genética Molecular e de Microorganismos e Genética Animal.





A competência do corpo docente do PGM, altamente qualificado, é demonstrada pelo elevado percentual de seus membros (81,8%) que são bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), destacando-se seis bolsistas Produtividade CNPq Nível 1.





Outras informações poderão ser obtidas neste link, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (44) 3011-8984.