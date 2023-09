UEM abre mostra de profissões aos estudantes do Ensino Médio

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) promove, a partir desta semana, a 17ª edição da Mostra de Profissões. O evento será nesta segunda (18) e terça-feira (19), no CAP/UEM (Colégio de Aplicação Pedagógica) em Maringá (Noroeste). Haverá mais datas nos demais campus da instituição.





A organização do evento é da PEN (Pró-Reitoria de Ensino), por meio da DEG (Diretoria de Ensino de Graduação), com o objetivo de divulgar os cursos ofertados na UEM e demonstrar aos estudantes do Ensino Médio como funcionam os cursos de graduação para a escolha futura das profissões.

A mostra é aberta para a comunidade em geral de Maringá e região. Para as visitas de colégios e escolas interessadas em visitar os estandes é preciso fazer agendamento por meio do telefone da Pró-Reitoria de Ensino e Diretoria de Ensino de Graduação: (44) 3011-5816.





O evento será nos câmpus: Maringá (Noroeste), Goioerê (Noroeste), Ivaiporã (Vale do Ivaí) e Umuarama (Noroeste).

MOSTRA DE PROFISSÕES UEM





Maringá - Câmpus-Sede UEM

Local: Colégio de Aplicação Pedagógica





Dia 18 de setembro: visitação das 8h às 22h

Abertura oficial: às 10h





Dia 19 de setembro: das 8h às 18h

Goioerê





Local: Câmpus Regional de Goioerê, av. Reitor Zeferino Vaz, S/N

Dias 18 e 19 de setembro





Horário: das 8h às 12h, das 14h às 17h e das 19h30 às 23h

Ivaiporã





Local: Câmpus Regional do Vale do Ivaí, Av. Espanha s/n (atrás do Fórum)





Dia 20 de setembro





Horário de funcionamento: das 8h às 21h





Umuarama: Dias 2 e 3 outubro





Locais: Câmpus Regional de Umuarama, no Centro de Tecnologia (CTC), Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 1800, zona VII, e Fazenda, Estrada da Paca, s/n





Horário de funcionamento: das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 17h e das 19h às 22h no CTC, e das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Fazenda.