UEM anuncia processo seletivo para professores temporários do curso de Medicina

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) anunciou a abertura de 16 vagas para contratação de professores temporários do Departamento de Medicina (DMD). A oportunidade é ofertada pela Divisão de Recrutamento e Seleção (RES), da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários (PRH).





O período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) começa na próxima quarta-feira (13) e vai até o dia 8 de janeiro de 2024. Interessados devem se inscrever por um link que será disponibilizado no site da PRH. As inscrições serão homologadas mediante pagamento de taxa de R$ 199,23, que deve ser realizado até 9 de janeiro.





Conforme o edital de abertura, o PSS será por meio de avaliação de títulos e currículo. As vagas ofertadas estão distribuídas entre as seguintes áreas do conhecimento: Cirurgia Pediátrica, Doenças Transmissíveis, Ginecologia e Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Reumatologia, Saúde Coletiva, Semiologia Médica e Urologia.