UEM publica resultado da segunda chamada para vagas remanescentes

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) publicou nesta quarta-feira (13), por meio da DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos), o edital com o resultado da segunda chamada do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Nesta chamada são contemplados os candidatos que participaram de alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir do ano de 2009, com a condição de não terem obtido nota zero na redação e em nenhuma prova específica.

Continua depois da publicidade





Em 29 de junho a UEM publicou uma tabela indicativa das vagas destinadas a esta etapa de Aproveitamento de Vagas Remanescentes para que os candidatos pudessem fazer sua solicitação de vaga.







Os candidatos selecionados terão até esta quinta-feira (14) para fazer a solicitação de matrícula via internet, pelo site www.daa.uem.br. Feito isso é necessário enviar a documentação exigida até, no máximo, sexta-feira (15). As vagas são para o ano letivo de 2022, que terá início no dia 18 de julho.