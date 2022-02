UEM oferta vagas da graduação por meio do Sisu pela primeira vez

Neste ano, a UEM (Universidade Estadual de Maringá) ofertará pela primeira vez vagas nas graduações presenciais por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). São 622 vagas em 78 cursos. As inscrições ocorrerão entre os dias 15 e 18 de fevereiro.

O ingresso pelo Sisu será feito usando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, que serão divulgadas em 11 de fevereiro. A inscrição é gratuita, e cada curso tem uma exigência de notas mínimas no Enem.

Segundo a UEM, para cada curso será disponibilizado pelo menos 10% das vagas totais ao Sisu, as quais serão descontadas do sistema universal, não oferecendo riscos às vagas das ações afirmativas.





O número de vagas ofertadas em cada curso pode ser conferido no site do Sisu.