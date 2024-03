UENP divulga segunda chamada do Vestibular 2024

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou nesta sexta-feira (15) a lista dos candidatos aprovados na segunda chamada do Vestibular 2024. As aulas terão início no dia 8 de abril.





Os candidatos convocados devem realizar todas as etapas obrigatórias para a matrícula, obedecendo ao cronograma disposto no edital, até o dia 22 de março. A convocação para matrícula assegura apensas o direito à vaga, estando a matrícula condicionada à comprovação de atendimentos dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.

Os cursos são Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras Português-Inglês, Matemática, Pedagogia, Direito, Educação Física, Filosofia, Fisioterapia, História, Letras Porutguês-Espanhol, Odontologia, Agronomia, Ciências da Computação, Enfermagem e Medicina Veterinária.





A primeira chamada foi divulgada em fevereiro. O processo seletivo, realizado no dia 21 de janeiro, reuniu 2.517 candidatos e aconteceu nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.