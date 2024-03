Ana Castela x Antony e Gabriel: Barulho de caminhonete provoca 'treta' no cenário sertanejo londrinense

As redes sociais foram tomadas por uma “treta pé vermelha” envolvendo o agropop de Ana Castela, o sertanejo da dupla Antony e Gabriel e a onomatopeia do barulho do motor de caminhonetes. A rixa começou após o recente lançamento de “Ram Tchum”, música da artista londrinense, que leva praticamente o mesmo nome da canção dos cantores sertanejos, lançada em 2022.





“Ram Tchum” é a imitação do som de aceleração da Dodge Ram, popular entre pessoas ligadas ao mundo agro devido tanto à utilidade que oferece no meio rural quanto ao significado de ostentação financeira – um dos temas centrais do sertanejo atual, ao lado de consumo de álcool e relacionamentos amorosos.

Embora as letras e melodias sejam diferentes - enquanto a “original” é um sertanejo nos moldes clássicos, Ana Castela mescla o imaginário agropop com batida eletrônica e funk -, a semelhança da ideia provocou reações de fãs. E, embora não reste dúvida de qual canção veio primeiro, seguidores de Ana Castela passaram a atacar a dupla, acusando-os de plágio.





A canção de Antony e Gabriel é o principal sucesso deles e o refrão estava estampado no “Agro Bus”, o ônibus dos dois artistas. Porém, também no instagram, uma postagem mostra a mudança na plotagem, encobrindo a onomatopeia. Os seguidores questionam se seria necessária essa reação – que não teve a motivação explicada - e se perguntam o que podem fazer para levar a música de 2022 ao topo das paradas.

