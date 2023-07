UEPG abre processo seletivo para contratar agentes universitários e intérpretes de libras

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abriu processo seletivo para contratação de intérprete da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e agentes universitários. A Progesp (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas) já publicou os editais com as informações. O profissionais aprovados irão trabalhar em regime de contrato especial (Cres), para atuação no Nutead (Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância). As inscrições para as vagas iniciam em 10 de julho e vão até 02 de agosto, exclusivamente neste link. As provas estão marcadas para 27 de agosto.





O edital para intérprete de libras é voltado a candidatos com graduação em bacharelado Letras-Libras Português ou graduação em qualquer área, com certificado de proficiência em tradução e interpretação de Libras emitido pelo MEC (Ministério da Educação); Seed (Secretaria de Educação à Distância); Feneis (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos); ou CAS (Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez). As proficiências devem ser renovadas depois do vencimento do certificado. São duas vagas.

O processo seletivo para a categoria será em duas etapas eliminatórias – prova prática coletiva e prova prática individual. A ordem de aplicação das provas práticas individuais devem ser divulgadas até 21 de agosto. A carga horária é de 20 horas semanais, podendo ser em regime de escala, conforme necessidade, com remuneração de R$ 1.787,29.





Para contratação de agentes universitários, o edital abre quatro vagas, uma para analista de sistemas, uma para produtor audiovisual, uma para suporte de rede e uma para apoio administrativo. A carga horária é de 40 horas semanais. Os salários podem variar entre R$ 1.521,10 e R$ 3.574,57. Para este edital, será aplicada prova objetiva e avaliação de títulos, que devem ser enviados até 03 de agosto.





O valor da inscrição é de R$ 120,00. Para ambos os editais, os locais de provas serão divulgados até 08 de agosto. O resultado está previsto para ser divulgado entre 07 e 10 dias após a aplicação das provas, com dois dias para recurso. A convocação ainda não têm data prevista.





Confira os editais AQUI e AQUI.