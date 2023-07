Inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 da UEM seguem até 10 de julho

O Vestibular de Inverno 2023, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), aceita inscrições, por meio da internet, até o dia 10 de julho, às 23h59. Para este concurso, são ofertadas 1.170 vagas em mais de 70 cursos de graduação nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama). A taxa de inscrição é no valor de R$ 177. O pagamento deve ser efetuado até o dia 12 de julho para que as inscrições dos candidatos sejam homologadas.





O coordenador da Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU/UEM), Ednei Aparecido Santulo Junior, alertou aos candidatos para não deixarem a inscrição para a última hora. "A exemplo de anos anteriores, alguns acabam esquecendo de efetuar o pagamento da taxa no prazo determinado e, perdem a oportunidade de participar do concurso", afirmou.

Este é o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi realizado no ano de 2019. Entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a UEM será a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso, como a pontuação da redação, a exemplo do Processo de Avaliação Seriada (PAS/UEM), que passará a valer 120, seguindo critérios estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP/UEM).





A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da UEM publicará a lista de homologação dos inscritos no dia 18 deste mês e, a partir do dia 27, os candidatos poderão verificar os locais de provas.

Para não zerar na prova de redação, os candidatos podem tirar as dúvidas sobre gêneros textuais assistindo a esse tutorial.





Serviço:

Inscrições on-line: abertas desde o dia 30 de maio e seguem até dia 10 de julho, às 23h59, via internet





Taxa de inscrição: R$ 177, via PIX, em caixas eletrônicos do Banco do Brasil (BB) usando cartão de débito de qualquer banco ou nos correspondentes do BB

Prazo para o pagamento da taxa: até o próximo dia 12 de julho





Homologação das inscrições: dia 18 de julho





Realização do vestibular: 27 de agosto





Outras informações: www.cvu.uem.br