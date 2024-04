UFPR revoga títulos de 'doutor honoris causa' de presidentes da ditadura militar

O Conselho Universitário da UFPR (Universidade Federal do Paraná) decidiu revogar os títulos de “doutor honoris causa” de três presidentes do período da ditadura militar em sessão extraordinária nesta segunda-feira (1º), um dia após os 60 anos do golpe.





Os títulos foram concedidos a Humberto Castelo Branco em 31 de julho de 1964; a Artur Costa e Silva, em 18 de setembro de 1968; e a Ernesto Geisel, em 13 de janeiro de 1976 – neste caso, a cerimônia de entrega do título ocorreu em 16 de janeiro de 1981.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A decisão foi anunciada no Instagram do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, com a hashtag #DitaduraNuncaMais. Foram 40 votos favoráveis e três contrários.





Conforme a publicação, “o título de ‘doutor honoris causa’ é a distinção máxima concedida por uma universidade a pessoas destacadas por seu prestígio social ou reconhecida contribuição científica, intelectual, acadêmica, cultural ou artística”.