Unespar abre inscrições do concurso público com 86 vagas para docentes em fevereiro

As inscrições para o concurso público de ingresso da carreira de professor do ensino superior da Unespar (Universidade Estadual de Paraná) abrem no dia 1° de fevereiro, ofertando 86 vagas distribuídas entre as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os salários chegam a R$16,5 mil.





As vagas são para os cursos de Ciência da Computação, Turismo e Negócios, Ciências Contábeis, Pedagogia, Administração, Letras, História, Geografia, Música, Artes Visuais, Matemática, Ciências Biológicas, Direito, Filosofia, entre outros.

Para participar, é necessário preencher a ficha disponível no site da Unespar e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 250. É possível solicitar a isenção de pagamento no momento da inscrição até o dia 4 de fevereiro.





O processo será composto por três fases: Prova Escrita, com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 17 de março; Prova Didática, com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a partir do dia 15 de abril; e Prova de Títulos, com caráter classificatório.





O resultado final será divulgado a partir do dia 6 de maio. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.