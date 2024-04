Unicamp demite professor acusado de agredir e ameaçar estudantes

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) demitiu um professor acusado de agredir e ameaçar alunos com uma faca em outubro de 2023, durante uma paralisação estudantil.





A demissão foi publicada pela universidade no Diário Oficial de segunda-feira (1º). A portaria diz que Rafael de Freitas Leão, professor do IMECC (Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica), cometeu falta disciplinar gravíssima.

Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

O docente estava afastado do cargo desde 4 de outubro, dia seguinte ao que foi detido pela Polícia Militar dentro do campus da Unicamp. A Folha tentou contato com Leão na manhã desta terça (2), mas não obteve resposta.





Segundo a Unicamp, a demissão é prevista no estatuto da universidade em casos em que o servidor "praticar atos definidos como infração pelas leis penais", "manter má conduta" e/ou "praticar atos de violência de qualquer tipo".

"A reitoria da Unicamp esclarece que a decisão foi tomada com base no relatório final da Comissão Processante Permanente que analisou o caso, referendado posteriormente pela Procuradoria Geral da Universidade. O processo transcorreu conforme determinam as regras internas da universidade, garantindo ao docente todas as possibilidades de exercer a sua ampla defesa", diz nota da reitoria.





O caso aconteceu na manhã de 3 de outubro do ano passado, quando Leão foi detido sob suspeita de ameaçar dois estudantes com faca e spray de pimenta.

