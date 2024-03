Unicentro abre processo seletivo para contratar 69 professores colaboradores

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) está com inscrições abertas para um teste seletivo para admissão de professores colaboradores. São 69 vagas disponíveis distribuídas em 19 áreas do conhecimento, destinadas a graduados, especialistas, mestres e doutores. Os salários podem chegar a R$ 10.687,27.







Os interessados têm até o dia 26 de março para se inscrever, exclusivamente pela internet. É preciso seguir as instruções para preenchimento do Requerimento de Inscrição, Declaração de Ciência e Aceitação das Normas do Teste Seletivo, além de efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 108,00. Há reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência.

A prova didática deve ser realizada a partir do dia 23 de abril, em Guarapuava e Irati, conforme a vaga desejada. Também haverá uma prova de títulos. Os resultados preliminares serão divulgados pela Diretoria de Concursos e Avaliação a partir do dia 30 de abril.





Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) para Programas Sociais do Governo Federal e que sejam membros de famílias de baixa renda, além de doadores de sangue e medula óssea e prestador de serviço eleitoral, têm direito à isenção.

Os candidatos aprovados, de acordo com o número de vagas e condicionado à disponibilidade financeira/orçamentária e interesse institucional, podem ser contratados por prazo determinado no regime Contrato de Regime Especial para Professor Colaborador de Ensino Superior, pelo período de até doze meses.





O prazo de contratação pode ser prorrogado, desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos. Confira todas as informações no edital do concurso.