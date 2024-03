Vestibular da UEL 2025 será em 17 e 18 de novembro em Londrina

O vestibular 2025 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai ocorrer nos dias 17 e 18 de novembro, enquanto as PHE (Provas de Habilidades Específicas) para os cursos de Música, Design Gráfico, Design de Moda, Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais estão programadas para 29 de setembro. A decisão ocorreu na quinta -feira (14) e foi assinada pela reitora da UEL, Marta Favaro.





Desta vez, o vestibular da UEL será em fase única, com dois dias de prova, conforme mudança aprovada em conselho do Cepe em 2023.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No dia 17, os estudantes fazem a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões, das 14h às 18h, nas áreas de Português/Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Matemática, Química, Física, Biologia, Filosofia, Geografia e História. Para a prova de Língua Estrangeira, o candidato deve escolher, na hora da inscrição, entre inglês ou espanhol.





Já no dia 18, também das 14h às 18h, é a vez da prova de redação e discursiva de Habilidades Específicas. Serão três questões específicas de cada disciplina, mais a redação. As provas serão somente em Londrina.





As mudanças atendem a alterações no Ensino Médio, implantadas a partir de 2022, e que alteram a carga horária dos discentes, incluindo disciplinas como Educação Digital e um modelo formativo baseado em áreas do conhecimento da BNCC (Base Nacional Curricular Comum) e nos chamados Itinerários Formativos – conteúdos escolhidos pelos alunos nas escolas. Conforme a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL, as mudanças são necessárias para atualizar o modelo de ingresso, que foi aplicado em 2006 e passou por mudanças em 2011.





Atualizada às 14h02 para correção de informação a pedido da UEL. A definição da data ocorreu ad referendum, somente assinada pela reitora, e não por meio do Cepe.