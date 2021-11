Unioeste terá processo seletivo para contratação de professores

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abre na quinta-feira (18) as inscrições para o segundo PSS (Processo Seletivo Simplificado) de 2021 para contratação de professores.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Serão 104 vagas distribuídas em 89 áreas de conhecimento ou matéria, em todos os campi da universidade.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 até R$ 200,00 e pode ser paga até o dia 11 de janeiro.





O processo se constituirá de Prova Didática com Arguição, de caráter eliminatório e classificatório sendo a nota mínima de 7,0, prevista para o dia 09 de março de 2022.





Em seguida, a avaliação do currículo, de caráter classificatório, somente aos candidatos classificados na prova didática com arguição. Os documentos para avaliação dos currículos deverão ser inseridos no sistema pela internet no período de: 17 a 28 de março.

Continua depois da publicidade





Todas as demais informações e instruções para cada etapa do processo podem ser conferidas no site www.unioeste.br/concursos.