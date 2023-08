Publicados os editais do concurso da Câmara dos Deputados

Os quatro editais do concurso da Câmara dos Deputados foram enviados pela Diretoria-Geral da instituição na terça-feira (22) para publicação no Diário Oficial, autorizado pela decisão da Mesa de 24 de maio de 2023. As provas estão previstas para 3 e 10 de dezembro.





No dia 3 de dezembro, serão as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de Analista Legislativo, nas atribuições Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

No mesmo dia, os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativo e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) farão somente as provas objetivas.





No dia 10 de dezembro, ocorrerão as objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de Analista Legislativo, atribuição Técnica Legislativa, e as provas discursivas para o cargo de Analista Legislativo, na atribuição Consultoria (Consultor Legislativa e Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira).

As provas serão aplicadas em todas as capitais do Brasil.





Edital 1 - Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio

Edital 2 - Assistente social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico

Edital 3 - Técnica Legislativa

Edital 4 - Consultorias





Para mais informações sobre o concurso, acesse aqui