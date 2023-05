Universidade promove ação comunitária em bairros da zona leste de Londrina neste sábado

Moradores dos bairros Santa Fé, Monte Cristo e Morro do Carrapato, na zona leste de Londrina, serão atendidos em uma ação comunitária desenvolvida pelo câmpus local da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). A interação comunitária prevê arrecadação de alimentos e, no sábado (20), a partir das 14h, começam as atividades de acolhimento com oficinas de instrução, formação e palestras a serem confirmadas a partir da escuta da comunidade.







Algumas das atividades previstas são as oficinas com a comunidade sobre empreendedorismo e empregabilidade; informações previdenciárias; grupo de acolhimento para mulheres; informativo sobre saúde mental; triagem para orientações de saúde e aferição de pressão arterial. Também haverá programação especial para toda a família com bingo solidário; rua de recreio; pintura facial; olimpíadas e exercícios.



A região atendida tem elevado risco social e múltiplas vulnerabilidades. Nos últimos anos, o crescimento populacional, principalmente no assentamento do Jardim Monte Cristo, o aumento da informalidade em razão do desemprego e as dificuldades de atendimento em saúde advindas da pandemia ampliaram as dificuldades locais.





“Na PUCPR temos como objetivo a formação integral do futuro profissional. No Projeto Comunitário 'Acolher Santa Fé', a Universidade vai propiciar aos estudantes a experiência de vivenciar rotinas da sua profissão inseridas no compromisso do progresso da sociedade para promover a melhora dos indicadores sociais e de saúde para esta comunidade”, explica Evelin Muraguchi, coordenadora do curso de Medicina da PUCPR Londrina.







O projeto envolve, entre equipe técnica, professores, estudantes dos cursos de Administração, Direito, Engenharia de Produção, Medicina, Psicologia e Teologia da Universidade - em integração com voluntários da Capela Santa Ana e profissionais da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Marabá - aproximadamente 250 pessoas.





A primeira etapa, que teve início em maio, começou com o mapeamento das famílias e suas principais demandas.