Vestibular 2022 da UEL registra mais de 22 mil candidatos

O Vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem 22.635 inscritos, conforme informou a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O número é próximo ao de 2017, quando alcançou quase 23 mil, e acima da média de 21.800 verificada desde 2015 (com exceção de 2019).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A instituição oferece 2.509 vagas, mais 616 pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação. Do total, o número de isentos é de 1.485, e o de treineiros, 1.283. A prova será em dia único: 6 de março.





Um rígido protocolo sanitário garantirá tranquilidade aos vestibulandos, que farão uma prova dividida em duas partes. A primeira com 36 questões objetivas sobre Conhecimentos Gerais relacionados ao conteúdo do Ensino Médio; 10 de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, e quatro de Língua Estrangeira (inglês, espanhol ou francês). A segunda parte será composta pela redação, uma produção textual em prosa.





Os candidatos devem atentar para o período para retificação de dados cadastrais do candidato, como RG, CPF (quando for o caso), língua estrangeira, sistema de vaga (universal, de reserva à pessoa com deficiência ou cotista), categoria de inscrição (concorrente ou treineiro), que devem ser feitas na semana que vem, nos dias 29 e 30.

Continua depois da publicidade





O Formulário de Retificação de dados deve ser preenchido, assinado, com cópia do RG e CPF do candidato, digitalizados e enviados para o e-mail [email protected] Na retificação, não é possível mudar o curso inscrito.





Cabe ressaltar que os candidatos devem ler atentamente o Manual do Candidato. O documento, disponível no site da Cops, traz todas as informações necessárias relativas ao processo do Vestibular 2022, como calendário, quadro e sistema de vagas, dia de prova, classificação, convocações e listas de espera, matrícula, programas das disciplinas, legislação pertinente e mapa do Campus.





Atenção especial deve ser dada aos prazos e datas, como a disponibilização do cartão de inscrição, poucos dias antes da prova (24 de fevereiro).





Resultado – A primeira convocação dos aprovados será divulgada em 19 de abril, ao meio-dia. As aulas terão início em agosto.