Vestibular 2024.2 da UTFPR oferta 4.219 vagas em 106 cursos; inscrições começam em 26 de fevereiro

Período de inscrições vai de 26 de fevereiro a 9 de abril; prova será no dia 19 de maio





COTAS

Metade das vagas ofertadas no Vestibular é reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Destas, 50% é voltada a cotistas oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a um salário mínimo per capita. As demais são para candidatos cotistas independente de comprovação de renda familiar. Além disso, há reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com deficiência e, pela primeira vez, para quilombolas.

Outra novidade desta edição é a participação de candidatos autodeclarados pretos e pardos em bancas de heteroidentificação, previstas para serem realizadas entre 29 de abril e 7 de maio.

A forma de classificação do Vestibular também mudou. Em um primeiro momento, todos os candidatos concorrerão às vagas de ampla concorrência. Depois, caso não tenham sido aprovados na ampla concorrência, os cotistas passam a disputar as vagas reservadas para as cotas.

Pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais específicas poderão solicitar adaptações razoáveis para a realização das provas no período de 26 de fevereiro a 9 de abril. Para estes candidatos e para lactantes, será possível pedir no ato de inscrição tempo adicional de 60 minutos, além das cinco horas de duração disponíveis a todos.

O edital do Vestibular prevê ainda a possibilidade de inscrição como treineiro, modalidade voltada a quem quer apenas testar os conhecimentos sem concorrer efetivamente às vagas ofertadas. Candidatos que não tenham a previsão de concluir o ensino médio antes do início do segundo semestre letivo devem obrigatoriamente se inscrever nesta modalidade.



SOBRE AS PROVAS

