Vestibular da UEL mantém média e registra 16.338 inscritos

Um total de 16.338 candidatos se inscreveram para o Vestibular 2025 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), quantitativo similar ao do último concurso, quando foram registrados 16.380 estudantes.







Os dados foram finalizados nesta quarta-feira (18) pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), dois dias após o fim das inscrições, na última segunda (16). O vestibular será realizado nos dias 17 e 18 de novembro. A UEL oferta 3.180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para a Prova Paraná Mais.



A coordenadora da Cops, Sandra Garcia, afirma que o total de inscritos ficou dentro da expectativa, considerando o comportamento de estudantes do Ensino Médio em todo o país. “Continuamos com um volume de inscritos que nos posicionam como um dos concursos mais procurados, que vai exigir planejamento e grande infraestrutura de salas, aplicadores, avaliadores e pessoal de apoio”, comentou.







Os cinco cursos mais procurados este ano foram Medicina, Psicologia, Direito (Matutino), Medicina Veterinária e Direito (Noturno). A relação candidato/vaga completa será divulgada pela Cops nas próximas semanas.



Pela primeira vez, o vestibular será realizado em fase única, com dois dias de prova. No primeiro dia (17 de novembro), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.







No dia 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, com nove questões divididas entre três disciplinas – duas indicadas pelos colegiados dos cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponibilizado no portal da Cops.







Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música, será realizada a PHE (Prova de Habilidades Específicas), no dia 29 de setembro. O cartão de identificação para a PHE será divulgado já no próximo dia 24 de setembro, no site da Cops.