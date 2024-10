Vestibular da UEL: Medicina, Ciência da Computação e Biomedicina são os mais concorridos; veja relação candidato/vaga

Medicina, Ciência da Computação e Biomedicina são os cursos mais concorridos do vestibular UEL (Universidade Estadual de Londrina) 2025. As informações foram divulgadas pela Cops ( Coordenadoria de Processos Seletivos) nesta sexta-feira (18).





portal da Cops .

Com total de 5.182 candidatos inscritos, Medicina é o que registra a maior concorrência no sistema universal, com 128,95 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido é o de Ciência da Computação, com 40,64 candidatos/vaga, seguido por Biomedicina (37,43), Psicologia (31,92) e Ciência de Dados (20,93). A relação completa está disponível no





O concurso será em fase única, nos dias 17 e 18 de novembro. A relação é divulgada depois do resultado da PHE (Prova de Habilidades Específicas), publicado no último dia 11.





A Cops informa que o vestibular UEL 2025 tem um total de 16.338 candidatos inscritos, dos quais 1.322 na condição de treineiros. A Universidade Estadual de Londrina oferece 1.956 vagas em 53 cursos de graduação por meio do processo seletivo. O total de vagas para o ano letivo 2025 é de 3.180, considerando as outras formas de ingresso – Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e Prova Paraná Mais.





Cartão de inscrição





Segundo o calendário do vestibular UEL 2025, os 16,3 mil candidatos poderão ter acesso ao cartão de inscrição da Prova de Conhecimentos Gerais – primeiro dia de prova – e das Provas de Redação e Conhecimentos Gerais – segundo dia – a partir das 17h do dia 11 de novembro. Com informações indispensáveis, como o número de inscrição e o local de prova, o cartão de inscrição será disponibilizado aos candidatos no portal da Cops.





manual do candidato . Todas as normas e prazos do processo seletivo estão disponíveis na resolução Cepe Nº 036/2024 e no





Novo modelo do Vestibular





No primeiro dia de provas, será aplicado o teste de Conhecimentos Gerais, interdisciplinar, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





No segundo dia, os candidatos farão a redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, das quais duas indicadas pelos colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso poderão ser consultadas no Manual do Candidato, que será disponibilizado no portal da Cops. Já a prova de redação terá valor de 30% do total e será composta de, no máximo, duas propostas a partir das quais os candidatos deverão produzir textos.