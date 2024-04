Via Rural da ExpoLondrina é um espaço educativo e divertido sobre insetos

Crianças gritando e adultos atentos. Para quem vê de longe, pode parecer um fator de risco, mas é exatamente o contrário. Essas cenas podem ser vistas na Via Rural, uma parte da ExpoLondrina que possui estandes com diversas temáticas, incluindo vários com mostras de insetos, o que explica os gritos, já que são um dos principais destinos para as crianças e adolescentes que vão à exposição com a escola.





Estas visitações são uma forma de aprender fora da sala de aula, mesmo que muitas vezes o conhecimento comece na escola. A professora Fabiana Ferreira dos Reis foi com a turma dela para a exposição e conta como os alunos, do fundamental 1, tiveram uma preparação para absorver mais a experiência. “Fizemos a preparação em sala primeiro e dos conteúdos que eles iriam aprender, além de terem a oportunidade de aprender na prática o conteúdo que eles viram em sala”.

A professora da rede pública de Londrina ainda entende a visitação como uma oportunidade das crianças terem mais acesso à natureza e aspectos do campo; “ainda mais hoje em dia, que a questão do campo é tão distante da realidade da maioria, (a visitação) faz com que para eles se torne algo real”. Com essa perspectiva, a Via Rural acaba sendo um dos principais destinos da Expô que atraem a curiosidade do público mais jovem.





A Via Rural é um dos espaços da ExpoLondrina, que já esteve presente em outros anos, e que, estando vinculada à UEL (Universidade Estadual de Londrina), mescla conhecimento com a possibilidade dos visitantes estarem perto dos assuntos tratados. Alguns estandes promovem até o acesso direto às temáticas, como por exemplo, o bicho-da-seda, que explica desde o nascimento, até o desenvolvimento do casulo e a produção do fio da seda. Além de profissionais preparados para explicar o processo, este espaço dá aos visitantes a oportunidade de segurar o inseto em suas próprias mãos, fator que atrai ainda mais a atenção do público.





