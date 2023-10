Vigilantes começam trabalho nas escolas municipais de Cambé nesta segunda-feira

Os 44 vigilantes contratados pela prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) começam o trabalho de segurança nas 44 escolas e centros de educação infantis nesta segunda-feira (16). Eles serão apresentados aos diretores de cada unidade às 10h, em reunião marcada para ocorrer no Centro de Eventos de Cambé (rua Espanha, 289 – Centro). Os vigias receberão as boas-vindas do prefeito Conrado Scheller (DEM) e da secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, passarão por alinhamento da rotina de trabalho e ainda receberão orientações das polícias Civil e Militar.





A contratação dos vigilantes faz parte do Programa Escola + Segura, que tem outras nove medidas de prevenção à violência no ambiente escolar nas escolas municipais. Serão investidos anualmente aproximadamente R$ 4,5 milhões somente com os vigias. A prefeitura vem investindo R$ 2 milhões com grades e cercas elétricas nas 44 unidades escolares. Entre as medidas também estão a instalação de câmeras de monitoramento e a implantação do botão do pânico.





“Esse não é o cenário ideal, pois nosso governo não é adepto da corrente armamentista, mas entendemos que essa medida, mesmo sendo emergencial, é necessária para garantir o ambiente mais harmonioso possível, onde impere a paz, o amor e a boa convivência social neste momento”, aponta o prefeito.