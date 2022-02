Você já leu os livros da lista do vestibular da UEL?

Em um sentido figurado, a palavra “plural” pode significar “múltiplos”, “variados”. Pois é assim que se encaixa a atual lista de leituras obrigatórias do Vestibular UEL 2022, já que possui uma diversidade de gêneros, escolas literárias e perfis de autores.

Vale lembrar que grande parte da lista é atualizada a cada dois vestibulares. A atual já foi base da edição 2021. Dos processos seletivos anteriores (edições de 2019 e de 2020), três obras permaneceram: Clara dos Anjos, de Lima Barreto; Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco; e “Poemas escolhidos”, de Gregório de Matos.

Inclusive esta última é, por ordem cronológica, a primeira obra. Publicada na década de 1970, reúne – como o título indica - os poemas líricos e satíricos feitos no século 17 pelo escritor baiano, no período do Barroco (1601-1768), conhecido por ser um movimento que estava procurando um novo olhar sobre Deus e o homem.







Já na chamada Era Nacional, marcado pela autonomia da literatura brasileira, foi publicado em 1862, “Amor de Perdição”. Dentro do Romantismo (1836-1881), a obra do português Camilo Castelo Branco tem como gênero literário a novela, no meio termo entre o romance (obras mais longas) e o conto (obras mais curtas).







