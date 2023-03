Paraná publica edital do concurso público para professores da rede estadual

Anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na última segunda-feira (20), o edital para a realização de concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino foi publicado nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial do Estado.





O concurso é de responsabilidade e Secretaria da Administração e da Previdência e será realizado pelo IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

“Nós entendemos a importância desse concurso para o Paraná e conseguimos acelerar todos os trâmites e antecipar a publicação do edital, que estava prevista originalmente para abril. No portal de Concursos Públicos do Estado os interessados poderão acessar todas as informações, como data das provas, inscrições e etapas do concurso”, comenta o secretário da Administração e Previdência, Elisandro Frigo.





O concurso público (Edital nº 11/2023) ofertará inicialmente 1.256 vagas para professores, sendo 1.109 para docência da Matriz Curricular e 147 vagas para professor-pedagogo, distribuídas nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

Como o prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável pelo mesmo período, a expectativa do Estado é que o número de candidatos chamados seja muito maior, ou seja, ele servirá também para um grande cadastro de reserva.





"Essa é uma grande demanda da nossa rede e queremos uma grande participação, principalmente dos professores que já estão conosco pelo PSS. Mas estendo esse convite também aos professores de redes municipais e da rede particular. É uma excelente oportunidade que vai melhorar ainda mais a educação pública do Paraná, com mais professores estabelecendo vínculo com a comunidade escolar”, diz o secretário da Educação, Roni Miranda.

A taxa de inscrição é de R$ 100 para o candidato que opte por concorrer apenas em um cargo (docência ou professor-pedagogo) e de R$ 160 para candidatos que queiram concorrer a dois cargos (dois em docência ou para um cargo de docente e outro de professor-pedagogo).





As inscrições acontecem de 10 de abril até às 23 horas do dia 09 de maio, no site https://www.ibfc.org.br. Há reservas de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, amparadas pela legislação.

De acordo com o edital, o concurso será dividido em cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos, de caráter classificatório, e avaliação médica, de caráter eliminatório.





As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 18 de junho na cidades-sede dos Núcleos Regionais da Educação: em Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.

O edital também traz informações sobre as atribuições do cargo e o regime jurídico de contratação, detalhamento das provas e do encaminhamento dos títulos, além dos procedimentos oficiais da divulgação do resultado e das possibilidades de recurso.





Todas as informações do certame estarão disponíveis no portal de Concursos Públicos do Paraná e no site do IBFC.





O candidato também poderá tirar dúvidas referentes ao Concurso Público junto ao IBFC pelo e-mail [email protected], telefone (11) 4788-1430 das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.