Pesquisadores da UEM desenvolvem programa capaz de identificar novos genes

Pesquisadores da UEM (Universidade Estadual de Maringá) desenvolveram um programa de computador capaz de analisar sequências de genes conhecidos como RNAs não codificantes.

O programa foi desenvolvido durante o doutorado de Diego de Souza Lima, sob a orientação do docente Flavio Augusto Vicente Seixas, e é capaz de classificar rapidamente milhares de sequências entre 13 tipos diferentes de RNAs não codificantes, com precisão superior a alguns dos métodos mais avançados.

“Por se tratar de uma nova ferramenta para auxiliar pesquisadores da área da genética, espera-se que possa contribuir no descobrimento de genes até então desconhecidos”, afirma Flavio Seixas.





Ainda segundo o professor, esses genes, antes considerados sem importância, hoje são apontados como essenciais para todos os organismos vivos, além de estarem envolvidos em doenças autoimunes e diversos tipos de câncer.





“Porém, mesmo com este progresso, a função destes genes ainda é pouco compreendida, e a sua identificação não é tarefa fácil”, esclarece o orientador.

Nesse sentido, os pesquisadores criaram um programa que se baseia em métodos de inteligência artificial para analisá-los e dizer, com alta precisão, qual é a função deles no metabolismo.





PUBLICAÇÃO - O artigo que descreve o programa de computador, nomeado como “NCYPred”, foi publicado na revista científica IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, e pode ser utilizado gratuitamente por pesquisadores do mundo todo por meio do site RNA - Submissão (uem.br).