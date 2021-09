Pós-graduação pode contribuir para recolocação profissional; saiba como

Você saiu da faculdade e sente que precisa se atualizar? Deseja mudar o foco da carreira, apostando em outras funções? Está em busca de uma recolocação profissional? Saiba que investir na continuidade da sua formação acadêmica pode ser uma solução para você!

Não é novidade que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e, por isso, muitas vezes, não é suficiente ter apenas o diploma de ensino superior para garantir uma vaga. Entrevistas e processos de recrutamento estão cada vez mais exigentes, requerendo que os candidatos tenham alto grau de diferenciação, desempenhem novas habilidades e consigam entender o novo cenário.

Por isso, uma pós-graduação pode te ajudar a se destacar. Afinal, os cursos desse tipo, além de oferecer aperfeiçoamento acadêmico e profissional, proporcionam também uma nova titulação. A seguir, confira os benefícios desse investimento para avançar na carreira.





Como a pós-graduação pode ajudar na sua recolocação profissional?

Diferencial no currículo: Ter no currículo uma pós-graduação mostra ao mercado que você continua se atualizando e não parou no tempo. Em um cenário que vive em constante mudança, isso é fundamental e as empresas valorizam – consequentemente, traz maiores chances de ser bem avaliado em um processo seletivo.





Melhorar seu desempenho e sua produtividade: Esses programas são úteis para aprimorar e melhorar o que já é desenvolvido. Com mais qualificação, novas habilidades e o título de especialista, o profissional obtém melhor preparo para os desafios do dia a dia e para as novas propostas corporativas.





Aumentar sua rede de contatos: Ao cursar uma pós-graduação, você fica em contato com diversos profissionais com experiências na mesma carreira que você. Assim, você pode tecer conexões com colegas e professores, que poderão ajudá-lo com indicações a vagas. E, ainda que não consiga uma indicação, relacionar-se com muitas pessoas é uma ótima oportunidade de aprendizado e de emergir em diferentes pontos de vista.





Começar uma transição de carreira: Para aqueles que desejam mudar de carreira, a pós pode ser uma grande aliada, tendo em vista que os cursos de pós-graduação não exigem formação específica para serem realizados. É uma possibilidade de obter o conhecimento de variados tipos de negócios e se adaptar mais facilmente e rapidamente ao dinamismo do mercado.





Salários melhores: Pós-graduações são importantes não só para a colocação profissional, mas também para alcançar maiores salários dentro de uma mesma função. É o que mostra a 54ª edição da Pesquisa Salarial, realizada pela Catho Educação, com mais de dois milhões de profissionais. Segundo o levantamento, em cargos de diretoria, os executivos que possuem pós-graduação ou MBA recebem 47,2% a mais do que aqueles que não têm a formação. No nível operacional ou de assistente, quem possui curso superior pode ganhar até 25% a mais que os demais.





