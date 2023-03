Programa de bolsas parciais para Nova York recebe inscrições até 26 de março

Estão abertas até o dia 26 de março as inscrições para o programa de bolsas de estudos parciais voltado ao aperfeiçoamento dos conhecimentos em diversas áreas da Administração, ofertado pela

State University of New York em New Paltz e Albany, capital de Nova Iorque (EUA).

O programa é voltado a estudantes que atravessam a graduação, ex-alunos, professores e servidores interessados em vivenciar uma experiência internacional. As atividades desta edição estão programadas para iniciar no primeiro semestre de 2024, em janeiro e julho, e em 2025.

Os candidatos devem enviar a documentação para concorrer a bolsas parciais de estudos. Os alunos selecionados terão também acesso a preços especiais na hospedagem e um módulo de inglês gratuito em Nova Iorque, voltado para negócios.





São 30 bolsas disponíveis e os interessados podem preencher as informações neste endereço.

Para estarem aptos a participarem do programa, os candidatos devem comprovar proficiência em Língua Inglesa entre intermediário e avançado. Os cursos ofertados possuem três semanas de duração, com aulas e atividades no período integral.





Neste momento, estão sendo ofertados os seguintes cursos: Strategic Thinking, Marketing & Value Management, Corporate Financial Management, Competitive Project Management, Business Sustainability for Leaders e Business English.





Mais informações sobre o programa, cursos e critérios de concessão de bolsas podem ser solicitados pelos seguintes e-mails: [email protected] e [email protected].