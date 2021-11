Proposta sugere dividir Enem em três; entenda

Dividir o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em três é uma proposta do Ministério da Educação que apenas foi ventilada e não foi colocada nem no papel. Porém, com as mudanças trazidas pelo novo ensino médio, não é de se imaginar que o Enem também possa sofrer alterações em seu formato.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Levando em consideração que a mudança no modelo do ensino médio busque apresentar as disciplinas em áreas do conhecimento e trabalhar em cima de eixos pedagógicos, a partir das primeiras discussões do Ministério da Educação, a prova do Enem seria realizada ao final de cada um dos anos letivos, com base naquilo que foi estudado somente durante aquele ano.

Continua depois da publicidade





Um Enem seriado, alternativa para solucionar o problemática de avaliar, em dois domingos, o conteúdo de três anos.





Dentro do projeto de Enem seriado, a nota da prova seria calculada de acordo com o desempenho em cada uma das provas seriadas de cada ano, sendo composta pelos resultados das provas do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio.

Continua depois da publicidade





Cada aluno, então, teria uma nota final que poderia ser usada para a entrada no ensino superior.







Na Folha de Londrina, saiba mais sobre a proposta.