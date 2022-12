Reunião pública na Câmara discute projeto que tira da UEL gestão sobre o HU

Nesta segunda-feira (5), às 10 horas, na Sala de Sessões da Câmara de Londrina, será realizada reunião pública para debater o projeto de lei nº 522/2022, em tramitação na AL (Assembleia Legislativa) do Estado do Paraná, que pretende transferir a respondabilidade da gestão dos Hospitais Universitários Estaduais (HUs) das instituições de ensino superior para a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde).





Protocolado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) no dia 30 de novembro, o projeto de lei que tramita em regime de urgência na Alep cria a Gestão dos Hospitais Universitários Estaduais e autoriza as universidades e a Secretaria de Estado da Saúde a firmarem convênio com fundações na gestão das unidades de saúde.





Para a vereadora Lenir de Assis, a proposta é a privatização da gestão dos hospitais universitários "O HU corre sérios riscos e a população precisa saber disso. Trata-se de um hospital 100% SUS, que atende 1 milhão de pessoas. Além de ser a maior referência de hospital escola do Norte do Paraná. Temos o dever de nos unirmos em defesa do nosso HU", afirmou Assis.





Foram convidados para participar da reunião pública representantes da Prefeitura, Ministério Público, Conselhos Municipais e outros.