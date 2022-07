Secretaria de Educação 'caça' famílias de crianças para reduzir fila de espera de creches em Londrina

Durante as férias escolares da rede municipal de ensino, a secretaria de Educação de Londrina deu início a um trabalho de busca ativa para tentar reduzir a fila de espera por vagas em creches, que chega a aproximadamente 2.700 crianças, entre zero a três anos. Atualmente, o município atende cerca de seis mil crianças nesta faixa etária.

Com a volta às aulas a partir desta terça-feira (26) para 46 mil alunos matriculados nas escolas do município, a intenção é que algumas vagas possam ser cobertas, reduzindo gradativamente a lista de espera.

“Muitas famílias matricularam seus filhos no começo do ano, mas as crianças não compareceram às unidades escolares. Estamos ligando para essas famílias e se, porventura, algumas abrirem mão da vaga, seja por motivos de mudança ou outros, a gente chama o próximo da lista”, comenta a secretária municipal de Educação em exercício, Mariangela Bianchini.





Ela explica que as crianças de zero a três anos frequentam os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados com a prefeitura em período integral e demandam um atendimento maior em relação à estrutura física e também de profissionais. “Tem uma liberação municipal que é reduzida no sentido do número de crianças que podem ser atendidas por turma, considerando o metro quadrado e número de professores. Isso gera uma lista de espera”, diz.





E neste ano, em especial, Bianchini observa uma mudança de comportamento das famílias. “A lista de espera aumentou bastante a partir do mês de abril, de forma bem extraordinária. Normalmente, temos uma grande procura no final de cada ano, visando o próximo ano letivo. Mas acho que por conta da pandemia (de coronavírus), muitas famílias tiveram que se reorganizar, algumas perderam os avós que cuidavam da criança, perderam o emprego ou tiveram uma redução no salário e agora estão precisando recorrer a uma vaga na unidade pública”, comenta. Em setembro de 2021, a fila por uma vaga em creches de Londrina era de aproximadamente 700 crianças.

