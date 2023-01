Secretaria de Educação garante continuidade da disciplina de Artes no Paraná

Após as manifestações dos professores paranaenses, a Secretaria de Educação de Esportes (Seed-PR) voltou atrás na proposta de retirada da disciplina de Artes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Em nota, a Seed-PR informou que as aulas de Artes estão mantidas em aproximadamente 1.000 das 1.800 escolas da rede estadual.





Segundo a pasta, o número abrange as instituições que já oferecem ou que estão prontas para ofertar uma sexta aula, proposta que foi construída com representantes dos professores, que se reuniram com o governo estadual para debater o tema depois de cobrar a Seed pela participação da categoria no debate.

A mudança na grade curricular foi anunciada no final do ano, no dia 23 de dezembro, e foi criticada pela APP Sindicato, que representa os professores estaduais. Uma série de manifestações foram realizadas para manutenção da disciplina em 2023.





A Secretaria garantiu que também estuda viabilizar uma sexta aula para os estudantes dos 8º e 9 anos do Ensino Fundamental, nas 800 escolas restantes, ainda neste ano.





“A mudança da matriz curricular no Paraná não exclui o pensamento artístico, que pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar. E para ampliar o acesso a uma nova linguagem, a Seed-PR vai introduzir as aulas do pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental. Isso fortalece o compromisso do Estado do Paraná em formar nossos estudantes para as profissões do futuro”, declara a Seed em nota.