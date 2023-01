Secretaria de Educação reabre matrícula escolar para 2023 a partir da próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira (16), a SME (Secretaria Municipal de Educação) vai reabrir o sistema de matrículas escolar para as famílias interessadas em matricular as crianças de quatro anos ou mais na rede municipal de ensino de Londrina.





O sistema poderá ser acessado através do site da Prefeitura de Londrina, no www.londrina.pr.gov.br.

Podem fazer a matrícula, os pais e responsáveis por crianças de 4 anos ou mais, que pretendem estudar do P4 ao 5º ano na rede pública. Também podem se matricular os aqueles que pretendem finalizar os estudos através da EJA (Educação de Jovens e Adultos).





Somente a inscrição dos pequenos, de zero a três anos, não é feito por esse sistema, e sim pela Central de Vagas, que recebe a demanda durante o ano inteiro.

“O chamamento para as matriculas aconteceu no ano passado, mas algumas famílias perderam o prazo e outras estão se mudando para Londrina agora, por isso, a partir do dia 16 de janeiro, nós reabriremos o sistema para os pais e responsáveis interessados. A partir do dia 23 de janeiro, todas as unidades escolares estarão abertas, vão processar as informações do sistema e entrarão em contato com os pais, para que eles apresentem os documentos”, explicou a secretária de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.







O ano letivo de 2023 reinicia no dia 6 de fevereiro, sendo que os diretores retornam aos trabalhos no dia 23 de janeiro, quando as escolas serão reabertas; e os professores no dia 1º de fevereiro.

A expectativa da Secretaria de Educação é que até o dia 3 de fevereiro todos os alunos sejam chamados. Em Londrina, a SME tem capacidade para atender simultaneamente até 50 mil estudantes, sendo que, no momento, pouco mais de 46 mil estão matriculados.

DÚVIDAS





Em caso de dúvidas sobre o processo de cadastro ou matrículas, os responsáveis podem telefonar para o setor de matrícula e documentação escolar da Secretaria Municipal de Educação pelo (43) 3375-0102, 3375-0235, (43) 3375-0236 ou (43) 3375-0237, de segunda a sexta-feira.