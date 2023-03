Servidores técnicos e professores da UEL paralisam e pedem recomposição de perdas salariais

Professores e funcionários da UEL (Universidade Estadual de Londrina) cruzaram os braços nesta quarta-feira (15) e aderiram a uma paralisação que pede a reposição inflacionária acumulada nos últimos sete anos. As lideranças sindicais estimam que as perdas salariais são da ordem de 42%.











Em Londrina as aulas foram suspensas, mas o HC (Hospital das Clínicas), o HU (Hospital Universitário) e o HV (Hospital Veterinário) estão com atividades normais nesta quarta. O COU (Clínica Odontológica Universitária) está atendendo apenas casos emergenciais.

A mobilização está ocorrendo em todas as universidades estaduais do Paraná. Há confirmação de paralisações na UEM (Universidade Estadual de Maringá) e na Unicentro (Unicentro Estadual do Centro-Oeste), por exemplo.





O servidor Daniel Hipólito Moreira Jr., técnico em informática, participou do movimento e avalia que a greve é resultado da não abertura para negociação da data-base nos últimos anos.

“A defasagem está corroendo e destruindo famílias aqui na universidade”, opinando que a falta de investimentos e a LGU (Lei Geral das Universidades) estão “destruindo o sistema universitário estadual”.





Segundo Carlos Eduardo Caldarelli, diretor do Sindiprol/Aduel (Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público Estadual de Londrina e Região), nos últimos anos houve um aumento no custo de vida, mas os salários não acompanharam essa elevação.





“O que a gente pede não é aumento de salário, é o direito assegurado na lei que é a data-base, que é a recomposição anual dos vencimentos pela inflação”, afirma Carlos Eduardo. “O Estado não está disposto a negociar e, de forma geral, não lançou nenhuma proposição, então hoje estamos paralisados.”





