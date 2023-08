UEL abre processo seletivo para contratar Técnico Administrativo

A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ProRH), tornou público Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de uma vaga para o cargo de Agente Universitário de Nível Médio, na função de Técnico Administrativo.





Com regime de trabalho de 40h semanais, o cargo possui vencimento mensal de R$ 4.231,60. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e permanecem abertas até às 18h do dia 4 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Conforme o Edital ProRH nº 102/2023, a seleção vai ser realizada por meio de prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha. Vão ser avaliados conhecimentos em Língua Portuguesa (8) e Matemática (4), além regras previstas na Lei Federal nº 8.069/1990 (2), que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também vão ser avaliados conhecimentos específicos (16) relacionados a funções administrativas, administração financeira, gestão de pessoas, licitações (Lei nº 8.666/1993), protocolo e arquivo, almoxarifado, entre outros descritos no Anexo II do edital.





A Pró-Reitoria de Recursos Humanos ainda informa que a prova objetiva terá duração de três horas e será aplicada às 14h do dia 8 de outubro de 2023. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição têm até às 18h desta terça-feira (8) para pleitear o direito, que se estende também para doadores de sangue e prestadores de serviços eleitorais à Justiça Eleitoral do Paraná.





A Cops irá disponibilizar o cartão informativo aos candidatos com inscrições deferidas às 17h do dia 2 de outubro.