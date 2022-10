UEL celebra aniversário com plantio de 51ª peroba nesta sexta-feira

A 51ª peroba será plantada nesta sexta-feira (7) em comemoração ao aniversário de reconhecimento da UEL pelo Ministério da Educação, em 7 de outubro de 1971. A cerimônia começa a partir das 14h30, no Bosque Perobal, nas proximidades do RU (Restaurante Universitário), no Campus Universitário.

A comunidade universitária participa do evento que, além de celebrar os 51 anos da instituição, homenageia o ex-vice-reitor da UEL, Ludoviko Carnasciali dos Santos, falecido em setembro de 2021. O professor se destacou por sua firme atuação na instituição, lecionando no Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH). Como vice-reitor, na gestão de 2014 a 2018, lutou pelo fortalecimento da instituição e se mostrou sensível às causas da população paranaense. O plantio da peroba será feito pela filha do professor, Karolina Reis Dos Santos Lukachaki. Publicidade Publicidade



Histórico



Em 7 de outubro de 1971, a então Fundação Universidade Estadual de Londrina conquistou o reconhecimento e tornou-se Universidade Estadual de Londrina. Hoje, a instituição já formou mais de 83 mil profissionais, reconhecida pela excelência no ensino, pesquisa e extensão. A Universidade foi criada oficialmente em janeiro de 1970. Publicidade Publicidade

A UEL está entre as maiores Instituições de Ensino Superior do país reunindo mais de 17 mil estudantes, 52 cursos de graduação presenciais e 1 a distância, 191 cursos de pós-graduação, entre especialização, residências e programas de mestrado e doutorado. O quadro funcional tem mais de 4 mil professores e servidores, incluindo o Hospital Universitário (HU/UEL).

LEIA TAMBÉM: UEL prorroga inscrições para PSS de profissionais de Nível Médio e Superior Publicidade



Posse dos diretores dos centros

Publicidade



Publicidade Os diretores e vice-diretores de centro tomam posse, às 19h30 desta sexta, no Anfiteatro Cyro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas (CCB). Os empossados seguirão nos cargos por mandato de quatro anos, até outubro de 2026. As eleições ocorreram no dia 15 de setembro.



Cabe aos diretores de centros coordenar as ações acadêmicas e administrativas das suas respectivas unidades, com autonomia. Os diretores também têm assento nos conselhos de Administração e Universitário (CA e CU).



Honoris causa