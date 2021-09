UEL divulga edital e convoca 152 portadores de diploma de curso superior

A Prograd (Pró-reitoria de Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou na segunda-feira, 13, a lista com 152 classificados no edital de vagas remanescentes do Vestibular 2021 direcionado a portadores de diploma de curso superior. Os aprovados nesta lista devem fazer a pré-matrícula até esta terça-feira, dia 14, no Portal do Estudante de Graduação (acesse aqui). A lista completa dos classificados pode ser acessada no portal da Prograd – Confira.

A partir do resultado, a DMD (Divisão de Matrícula e Documentação) da Pró-reitoria de Graduação fará a conferência da documentação para homologação da matrícula do candidato. O resultado final estará disponível diretamente no Portal do Estudante, a partir do próximo dia 16 de setembro.

Vagas e cursos - Em 2021 a UEL ofereceu um total de 182 vagas em 10 cursos de graduação para portadores de diploma superior. Todos os respectivos cursos registraram procura, o que demonstra a necessidade e o interesse de profissionais em novos conhecimentos ou novos conteúdos. Os cursos que ofereceram vagas remanescentes no edital direcionado a portadores de diploma foram Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Sociais, Física (bacharelado e licenciatura), Geografia, Letras-Espanhol, Letras-Francês, Letras-Português, Matemática (bacharelado e licenciatura) e Química (bacharelado e licenciatura).