Mais de 1.500 pessoas recebem isenção ou desconto na inscrição do Vestibular UEL 2022

Mais de 1.500 candidatos foram beneficiados com isenção ou desconto no preço público de inscrição do Vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), cujo valor é de R$ 140,00. Com resultado divulgado na última sexta-feira (10), só o processo de seleção socioeconômica, do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade), concedeu isenção a 352 candidatos e desconto de 50% para outros 16.

O número se soma a 1.156 candidatos que tiveram isenção da taxa pelo NIS (Número de Identificação Social) do Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal, em resultado divulgado no mês de agosto. Com isso, ao todo são 1.524 pessoas beneficiadas, somados o NIS/CaDÚnico e análise socioeconômica.

O número deve aumentar nas próximas semanas, segundo Sandra Regina Garcia, responsável pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), devido à divulgação da isenção para apenados do sistema carcerário do Paraná e ainda da isenção ou desconto para servidores ou dependentes de servidores da UEL. “Esse é um importante instrumento de inclusão que a Universidade realiza para que todos tenham a possibilidade de acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade”, afirma Sandra Garcia.

As listas com a relação de nomes das pessoas beneficiadas estão disponíveis na página da Cops.



Inscrição - Todos os candidatos que receberam isenção ou desconto no valor da taxa do Vestibular 2022 da UEL devem fazer a inscrição para o processo seletivo. O prazo de inscrições abre no próximo dia 20 de setembro, no site da Cops, e termina em 3 de novembro. No ato da inscrição, no momento em que o número do CPF for informado, o sistema automaticamente identificará o candidato isento ou beneficiado com desconto.





As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas em fase e dia únicos, em 6 de março de 2022.