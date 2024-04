UEL oferece 32 vagas de mobilidade estudantil em oito países para alunos da graduação

A ARI (Assessoria de Relações Internacionais da UEL) em conjunto com a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), com o objetivo de viabilizar experiências acadêmicas no exterior, engajando os estudantes em novas conexões culturais, sociais e de produção científica, publicou o Edital 004/2024 que especifica os critérios de seleção de estudantes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para programas de mobilidade acadêmica em oito países.





As inscrições vão até o dia 29 de abril e as atividades em solo estrangeiro estão programadas para o segundo semestre de 2024. Estão aptos a ingressarem no Programa alunos a partir do 2° ano da graduação. A documentação exigida, que inclui carta de apresentação e histórico escolar, está discriminada no edital.





A lista dos estudantes selecionados pelas equipes da ARI e da Prograd será divulgada a partir de 2 de maio. O edital esclarece que os estudantes selecionados serão isentos do pagamento de taxas acadêmicas (mensalidades), porém taxas de matrícula, passagem aérea, moradia, transporte, alimentação, seguro saúde internacional, obtenção de passaporte e visto, dentre outros gastos pessoais serão de exclusiva responsabilidade do aluno. Os participantes terão que entregar um relatório ao final da experiência.

As IES (Instituições de Ensino Superior) de cada país vinculadas ao Programa e as áreas de conhecimento contempladas estão relacionadas no Edital. Confira os países e a quantidade de vagas em cada um deles:





Alemanha - 05 vagas

Chile - 02 vagas

Espanha - 06 vagas

Itália - 04 vagas

México - 02 vagas

Peru - 05 vagas

Portugal - 05 vagas

Uruguai - 03 vagas





Os interessados devem acessar o Sistema eProtocolo até a data limite e, no campo das solicitações, preencher: “Solicito à ARI análise de candidatura em referência ao Edital ARI/PROGRAD 004/2024”.