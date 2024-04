Londrina abre licitação para construir Skatepark às margens do Lago Igapó

Com o objetivo de proporcionar um espaço adequado para eventos, competições e encontros de skatistas, a Prefeitura de Londrina está licitando a elaboração de projetos para o Skatepark, que será construído às margens do Lago Igapó I.





Os envelopes dos licitantes que participam da Concorrência n° 0007/2024 foram abertos na última sexta-feira (12), às 13h, na Sala de Licitações situada na sede da administração municipal (avenida Duque de Caxias, 635, piso térreo).

No total, o Município investirá até R$ 60.900,00 nos projetos referentes à iniciativa. Após a assinatura da ordem de serviço, o vencedor da licitação terá 90 dias para concluir esse trabalho. A meta da Prefeitura é realizar, ainda neste ano, a licitação para contratar a empresa que construirá o Skatepark.





Com cerca de 1.500 metros quadrados, a estrutura terá pistas do tipo bowl e street. Ficará nas proximidades da antiga Casa do Papai Noel, que hoje é a sede da 4ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária.

A estimativa da Prefeitura é que o Skatepark demande um investimento de R$ 2 milhões para a sua construção. Desse valor, R$ 1 milhão já foi obtido através de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia. Além disso, durante visita a Londrina realizada em novembro, o ministro do Esporte, André Fufuca, anunciou que o governo federal destinará mais R$ 1 milhão para a estrutura.