UEL: renovação de matrículas para o ano letivo 2024 vai até 24 de maio

A renovação de matrículas para o ano letivo 2024 para estudantes da UEL (Universidade Estadual de Londrina), já está disponivel no Portal do Estudante de Graduação . O prazo para a renovação de matrículas permanece aberto até o dia 24 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O procedimento é obrigatório para os cerca de 12,8 mil estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEL que desejam ingressar no primeiro período do ano letivo 2024.





A Prograd ( Pró-Reitoria de Graduação) orienta que os estudantes ingressantes maiores de 18 anos também apresentem o comprovante de participação ou de regularização da situação eleitoral, conforme prevê a Justiça Eleitoral.





A renovação das matrículas dentro do prazo determinado pela Prograd é uma etapa fundamental e evita transtornos, como a cobrança do preço público de prestação de serviços e materiais para a renovação fora do prazo, conforme estipula a Resolução CA 010/2017.





O ano letivo 2024 da graduação na UEL começa em 17 de junho e termina em 28 de fevereiro de 2025.