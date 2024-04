Ação integrada entre secretarias municipais tira 52 pessoas das ruas em Londrina

As secretarias municipais de Saúde (SMS), de Assistência Social (SMAS) e de Defesa Social, em Londrina, realizaram 87 atendimentos em uma ação conjunta de abordagem de pessoas em situação de rua que frequentam a região central da cidade. Essa ação resultou na retirada de 52 pessoas das ruas, que foram encaminhadas para serviços de saúde, acolhimento e internação. Os trabalhos dessa operação começaram entre a quarta (17) e a sexta-feira (19) e foram retomadas nesta segunda (22).





A ação contou com cerca de 15 profissionais de diferentes órgãos das secretarias municipais. Estiveram presentes médicos e enfermeiros do Consultório de Rua e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), bem como psicólogos e médicos psiquiatras do CAPS AD e do CAPS III, da SMS; assistentes sociais do Serviço de Abordagem Social e outras equipes da SMAS; e agentes da Guarda Municipal (GM). A equipe multidisciplinar tem por objetivo atender necessidades específicas de cada caso abordado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Esses 87 atendimentos realizados pela ação integrada são compostos pelos seguintes serviços: 25 atendimentos realizados pelas equipes de saúde, envolvendo, inicialmente, a equipe do Consultório na Rua (CnaR) da SMS, com apoio da equipe especializada de saúde mental PA do CAPS III e CAPS AD, e com direcionamento para seis atendimentos do SAMU, que realizou o transporte destes pacientes para os serviços de retaguarda especializada de saúde mental e hospitalar. Entre esses 25 atendimentos, ainda, três pessoas foram encaminhadas para a comunidade terapêutica, que acolhe indivíduos com transtornos decorrentes do uso abusivo ou dependência de substâncias psicoativas. Outras duas pessoas foram encaminhadas para internação psiquiátrica, e uma pessoa encaminhada para internação clínica hospitalar.





Além dos atendimentos relacionados à condição de saúde, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) também atuaram com 36 atendimentos realizados pela equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), com o encaminhamento de 12 pessoas para acolhimento, um direcionamento para retorno familiar em Londrina, e concessão de uma passagem para retorno ao município de origem, onde a pessoa possui residência e apoio familiar. Por fim, a equipe do Centro POP realizou mais 26 atendimentos com a realização de encaminhamentos para acolhimentos e casas de passagem, além de orientações para atualização de documentos pessoais.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, apontou o sucesso da ação e a importância da continuidade da realização desse trabalho. “O que nós vemos é um Calçadão já diferente do que nós encontramos na quarta-feira de manhã, quando nós começamos essa operação. Isso mostra que é um serviço efetivo; sua continuidade é necessária, e nós vamos buscar a ampliação dessa ação. E nós temos isso muito bem mapeado, com dados tanto sobre as pessoas que vivem em situação de rua, quanto sobre o perfil de cada uma dessas pessoas. Porque isso é muito complexo; algumas pessoas estão nessa condição devido à perda dos vínculos familiares, mas tem pessoas que vão para a rua para consumo de substâncias. Então, nós vamos atuar em todas essas áreas, e através de um trabalho gradativo e respeitoso, conseguiremos diminuir o número de pessoas em situação de rua”, disse.





A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, também considerou os resultados obtidos durante os três dias da operação muito positivos. “A ação foi um sucesso absoluto, pelo número de abordados, número de encaminhamentos e pelo trabalho feito em conjunto. Esse é um trabalho integrado que, daqui para a frente, seguirá acontecendo todos os dias e em todos os lugares nos quais nós temos mapeado a presença de pessoas em situação de rua. O balanço final da ação realizada pela Secretaria de Assistência Social e pela Secretaria de Saúde, com a presença de todos os profissionais envolvidos, reafirma o sucesso desse trabalho em conjunto e a assertividade dessa determinação do prefeito Marcelo Belinati”, enfatizou.