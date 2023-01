Universidades estaduais do Paraná avançam na avaliação da Capes

Os programas e cursos de pós-graduação das sete universidades estaduais do Paraná avançaram no conceito de qualidade, conforme os novos resultados da Avaliação Quadrienal organizada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior).





Ao todo, 13 cursos avaliados em relação ao período de 2017 a 2020 tiveram desempenho considerado de alto padrão internacional.



As comissões responsáveis pela avaliação emitem pareceres e notas (conceitos) expressos numa escala de 1 a 7. Em comparação com a última avaliação, realizada em 2017, os cursos e programas das universidades estaduais paranaenses conquistaram melhor eficiência.





Quatro foram classificados com conceito 7, que equivale a excelência acadêmica e padrão internacional, três a mais do que na edição anterior. Sete programas haviam conquistado nota 6 e agora nove têm a mesma nota.

Os conceitos 7 e 6 expressam excelência internacional; 5 e 4 são considerados muito bom e bom; 3 é regular; e 2 e 1 implicam no descredenciamento dos cursos.





“O resultado desta avaliação da Capes evidencia o crescimento da maturidade acadêmica das universidades estaduais. É um processo histórico e a dedicação faz com que as instituições possam continuar crescendo em qualidade”, avalia o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, que destaca o compromisso governamental com a qualidade do ensino e da pesquisa científica.

NOTA MÁXIMA





A UEL (Universidade Estadual de Londrina) teve três cursos com nota máxima.





Os programas de pós-graduação em Ciência Animal e em Patologia Experimental passaram a contar com o conceito 7, e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática manteve a nota 7 da edição anterior.





