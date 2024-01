Vestibulandos da UEL terão festa para celebrar aprovação no Centro Histórico de Londrina

O centro de Londrina vai receber uma grande festa na próxima terça-feira (16), a partir das 11h, na frente do Teatro Ouro Verde, no Calçadão, em mais uma edição da Vestibafest. A celebração deve reunir estudantes, professores, representantes da administração da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e, claro, os vestibulandos ansiosos para descobrirem se o próprio nome consta na lista dos aprovados.



É a primeira vez que o evento, já tradicional, acontece no coração da cidade, uma iniciativa que se une a tantas outras de valorização da região central no ano em que Londrina completa o seu 90º aniversário.



O Vestibafest 2024 é uma iniciativa da UEL juntamente com o Grupo Folha de Londrina, em parceria com a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A lista dos aprovados sai ao meio-dia, quando serão distribuídos exemplares do encarte impresso, o mesmo que circula na edição da FOLHA da quarta-feira (17). No mesmo horário, a lista é publicada no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL.



Em 2024, a divulgação do resultado vem carregada de novos significados para os realizadores da Vestibafest. Para a UEL, é uma oportunidade de mostrar para toda a comunidade que a instituição também está presente fisicamente no coração da cidade, com alguns dos seus órgãos suplementares, como o Museu Histórico, a Casa de Cultura e o Teatro Ouro Verde, palco da festa da próxima terça-feira.





De acordo com Zilda Andrade, Pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex), a escolha do Teatro Ouro Verde como cenário para a divulgação da lista dos aprovados é a demonstração de que a universidade está presente em outros espaços de Londrina, não somente no campus. “Demonstra também uma valorização da cultura e educação, que as universidades têm muito a oferecer não só ao londrinense, mas toda a sociedade do Paraná”, diz.



“Outro ponto a destacar é que a UEL faz parte da cidade de Londrina. Em seus 90 anos de história, a UEL está presente, a partir do seu reconhecimento, há 52 anos, contribuindo para o seu desenvolvimento regional e sendo destaque nacional e internacional. A cidade também contribui para o desenvolvimento da universidade. Esse ano temos também a celebração dessa relação da cidade com a instituição”, completa.



A UEL prepara um espaço para informações aos calouros e uma equipe para tirar dúvidas que podem surgir a partir do resultado do vestibular, numa operação que envolve vários setores da instituição. “Não apenas recepcionar os nossos novos estudantes, mas também dar a apoio e acolhimento aos ingressantes com informações práticas”, completa. O evento conta ainda com a participação de um DJ e animadores dando o tom de festa.



Para a professora Sandra Garcia, coordenadora da Cops, a divulgação do resultado do vestibular é um momento muito especial para a UEL, que recebe uma nova geração de estudantes que iniciam um processo formativo. “É quando a UEL se renova e amplia o seu papel social, um momento de muita comemoração”, diz.



No próximo vestibular, a novidade será o teste em fase única, com dois dias de provas que serão aplicadas apenas em Londrina. “A aprovação do novo modelo do vestibular pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) foi pautada nos resultados da avaliação. O direito à continuidade dos estudos é de todos que concluíram a educação básica, no entanto, infelizmente não temos vagas para todos e o vestibular existe por este motivo. Entendemos que o novo vestibular não perde a essência de ser uma prova interdisciplinar que instiga um processo formativo integrado que busca romper com o conhecimento fragmentado. A prova será um pouco mais condensada, mas sem perder o caráter de uma avaliação que requer leitura e interpretação”, afirma.





