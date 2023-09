Vestibular da Unioeste abre inscrição nesta segunda com novidades

As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro em nove cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Curitiba, Maringá, Guarapuava e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O vestibular é composto de uma prova de Conhecimentos Gerais e uma prova de Redação, em Língua Portuguesa.

O período de isenção da taxa de vestibular é o mesmo das inscrições: de 11 de setembro a 09 de novembro. O candidato precisa clicar em "Solicitar isenção da taxa de inscrição" e preencher o número do NIS (Número de Identificação Social). A isenção será concedida para candidatos que estejam regularmente inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).

A Unioeste abre nesta segunda-feira (11) as inscrições do Vestibular para 2024. O prazo fica aberto até 9 de novembro, às 17h, no site oficial do processo seletivo . São 1.260 vagas em mais de 60 cursos nas unidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Confira o edital .

Uma das grandes novidades é o Vestibular Seriado, que é a oportunidade do candidato se organizar a longo prazo para ingressar na Unioeste. Como esta possibilidade começa nesta edição, apenas estudantes do 1° ano estarão aptos a fazer esta escolha.



O coordenador do Vestibular da Unioeste, Paulo Renan Effgen, explica que ele vai funcionar num sistema de pontuação. “É um vestibular aplicado de forma parcelada. Na primeira fase, terá conteúdo do 1º ano do ensino médio, na segunda, do 2º ano do ensino médio, e a fase final, do último ano. No final das três fases vamos somar a pontuação e fazer a média, ou seja, com essa pontuação somada o candidato vai concorrer de igual para igual com os demais que estarão concorrendo às vagas daquele ano”, disse.





Quem optar por participar do Vestibular Seriado também vai fazer o pagamento da taxa de inscrição de forma fragmentada, com valor de R$ 60,00 nesta primeira fase, um terço do valor total. Os conteúdos da prova estão listados no edital.

