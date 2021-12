Uenp está com inscrições abertas para o vestibular 2022

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) divulgou nesta sexta-feira (17) o edital do vestibular 2022. O período de inscrição para o processo seletivo prossegue até 17 de fevereiro de 2022, exclusivamente pela internet. A prova será no dia 03 de abril de 2022.

Acesse vestibular.uenp.edu.br para efetuar sua inscrição.



Segundo a CPSV (Comissão de Processo Seletivo de Vestibular), haverá prova em um único dia nas cidades onde estão situados os campi da universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho). Os candidatos receberão uma avaliação com 60 questões objetivas, seis de cada uma das seguintes áreas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia. Além disso, deverão elaborar uma redação. O início será às 13h30, horário de Brasília (DF), com duração de até cinco horas.

A taxa de inscrição é de R$130,00, para pagamento antecipado, até o dia 17 de janeiro de 2022. Para pagamentos efetuados de 18 de janeiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022, o valor é R$150,00. Os interessados em obter isenção na taxa de inscrição deverão solicitar mediante as recomendações constantes no edital, disponível no site do vestibular. O período para solicitação de isenção segue até 11 de janeiro de 2022.

Em cada campus da Uenp, será disponibilizado um computador para que os candidatos possam efetuar suas inscrições, o agendamento do horário deverá ocorrer por meio do e-mail [email protected]. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site da universidade.