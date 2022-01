UEM divulga os locais de prova do vestibular

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgou nesta quinta-feira (20) os locais de prova para os candidatos do Vestibular 2021, com ingresso no ano letivo de 2022. A consulta deve ser feita no Menu do Candidato, usando o login e a senha cadastrados no momento da inscrição, informa a CVU (Comissão Central do Vestibular).

O vestibular tem 14.541 candidatos concorrendo a uma das 2.367 vagas ofertadas - resultado da soma de vagas dos concursos de Inverno e Verão. Entre os inscritos, 2.966 irão concorrer às vagas pelo sistema de cotas sociais, cotas sociais para negros e cotas para negros.

As provas serão aplicadas no dia 20 de fevereiro, com início às 13h50, nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná.





Nesta edição, o curso de Medicina é o mais concorrido: 395.07 candidatos por vagas universais, seguido pelos cursos de Odontologia (34.78/vaga universal); Psicologia (32.96/vaga universal); Direito Matutino (29.03/vaga universal); Arquitetura e Urbanismo (28.53/vaga universal); Biomedicina (28.42/vaga universal); Ciência da Computação (28.21/vaga universal); Direito Noturno (26.37/vaga universal); e Medicina Veterinária (26.35/vaga universal).





O resultado será divulgado no dia 20 de abril de 2022, a partir das 10h, no site da CVU.

