Internet resgata postagem antiga de Pabllo Vittar: 'Vou calar todos que duvidaram de mim'

"Um dia, vou calar todos os que duvidaram de mim". Essa foi a postagem feita por Pabllo Vittar no X (antigo Twitter) em outubro de 2011. Mais de dez anos depois, internautas resgataram a publicação para celebrar a conquista da artista brasileira, que se juntou a Madonna no palco de um show para 1,6 milhões de pessoas no Rio de Janeiro.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"E calou. Venceu e muito", respondeu uma usuária na rede social. Fotos da drag queen ao lado de Madonna também foram utilizadas como resposta à publicação de 2011.

Publicidade



Pabllo Vittar se juntou a rainha do pop na apresentação em Copacabana neste sábado (4). A presença da brasileira criou um dos momentos mais comemorados pelo público.



A drag queen segurou Madonna no colo e, juntas, elas dançaram e ergueram bandeiras do Brasil, enquanto vestiam modelitos com as cores da bandeira brasileira.

Publicidade