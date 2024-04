Após viralizar nas redes sociais, música 'Casca de Bala' promete ser o hit do São João

Nas últimas semanas, o verso "eu e casca de bala" circulou bastante pelas redes sociais. A música do cantor potiguar Thullio Milionário virou "trend" e reuniu casais, amigos, pais e filhos, cachorros e donos ou qualquer um que quis dançar com seu companheiro de todas as horas.



"Casca de Bala" chegou ao 7º lugar no ranking mundial de músicas virais no Spotify e já teve mais de 1 milhão de vídeos feitos usando seus versos e melodia no TikTok. Celebridades como Virginia Fonseca, Zé Felipe, Mel Maia, Carlinhos Maia, Otaviano Costa e Flávia Alessandra entraram na onda e deram mais um empurrão para a popularidade do hit.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Dono da voz que embala a canção, Thullio diz que já sente os efeitos do sucesso com o aumento no número de shows.





Em entrevista ao F5, ele comemora a oportunidade de levar o forró de vaquejada e a expressão, até então desconhecida, para o resto do país. Também diz ter expectativas de que "Casca de Bala" seja o hit das festas juninas que chegam em breve.